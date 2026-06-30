Appleove nagrade

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Tokrat začnemo pri zabavi. Aplikacija Grug ponuja osvežujoč, preprost in humoren pristop k vsakodnevnemu iskanju življenjske modrosti skozi oči jamskega človeka. Namesto zapletenih teorij ali težkih besed nas vsako jutro ob sončnem vzhodu pričaka neposredna, globoka resnica, ki nam pomaga velike in strašljive življenjske izzive razbiti na manjše, obvladljive dele.

Pred konferenco WWDC je Apple tradicionalno razglasil zmagovalce svojih letnih oblikovalskih nagrad (Apple Design Awards). Te nagrade so odlična priložnost za vse, ki se v poplavi tisočih aplikacij v trgovini App Store težko prebijejo v ospredje. Oblikovalske nagrade so razdeljene v različne kategorije, pri čemer vsaka izpostavlja svoj vidik tehnološke dovršenosti.

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Pred konferenco WWDC je Apple tradicionalno razglasil zmagovalce svojih letnih oblikovalskih nagrad (Apple Design Awards). Te nagrade so odlična priložnost za vse, ki se v poplavi tisočih aplikacij v trgovini App Store težko prebijejo v ospredje. Oblikovalske nagrade so razdeljene v različne kategorije, pri čemer vsaka izpostavlja svoj vidik tehnološke dovršenosti.

Tokrat začnemo pri zabavi. Aplikacija Grug ponuja osvežujoč, preprost in humoren pristop k vsakodnevnemu iskanju življenjske modrosti skozi oči jamskega človeka. Namesto zapletenih teorij ali težkih besed nas vsako jutro ob sončnem vzhodu pričaka neposredna, globoka resnica, ki nam pomaga velike in strašljive življenjske izzive razbiti na manjše, obvladljive dele.

Na področju interakcije in intuitivnega upravljanja je strokovno žirijo najbolj prepričal elegantni sledilnik luninih men Moonlitt, s katerim lahko spremljamo osvetljenost in starost Lune ter preverimo točne čase njenega vzhoda, zahoda in kulminacije. Koledar omogoča brskanje po poljubnih datumih, sistem obvestil pa nas pravočasno opozori na pojave, kot so polna luna, mlaj, modra luna in mrki.

Nagrado za najboljšo vizualno podobo med aplikacijami je prejel program za prikaz plimovanja in vremena Tide Guide, katerega barvna paleta se čez dan dinamično prilagaja barvi neba ter prikazuje zanesljive podatke z več tisoč postaj za plimovanje po vsem svetu, kar omogoča, da nikoli ne zamudimo plime, oseke, sončnega zahoda ali popolnega dneva na vodi.

Posebno pozornost Apple namenja tudi vključenosti. Glavno nagrado je prejela aplikacija Guitar Wiz, ki z naprednimi govornimi navodili in prilagoditvami vizualnih kontrastov uči igranja kitare tudi slepe in slabovidne glasbenike. Orodje ponuja obsežno knjižnico akordov z natančnimi navodili za postavitev prstov, zvočnimi vzorci in glasbeno teorijo. Uporabniki lahko akorde iščemo po imenu, tonih ali neposredno na virtualni ubiralki, svoje najljubše najdbe pa shranjujemo v zbirke. Posebnost aplikacije je funkcija Chord Assist, ki prek mikrofona v realnem času posluša igranje in z barvnim označevanjem polj pomaga izboljšati natančnost.

Aplikacija NBA: Live Games & Scores je slavila zaradi revolucionarnega prenosa tekem v resničnostnem načinu za očala Vision Pro. Sicer predstavlja osrednji dom za vse košarkarske navdušence med tekmovalno sezono, saj omogoča takojšen in brezplačen dostop do rezultatov v živo, podrobne statistike, lestvic, najnovejših novic ter privlačnih zakulisnih zgodb neposredno iz lige.