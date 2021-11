Apple zna bolje!

V najnovejših macbookih pro se nahajata pošteno okrepljeni različici Applovih čipov M1, Pro in Max, ki sta skorajda tako vznemirljivi kot prvotna, s katero so v Cupertinu lani močno razburkali področje procesorjev.

Malodane smo se že sprijaznili z mislijo, da bo področje računalniških procesorjev večno odmevalo v trušču spopada med Intelom in AMD, ko se je lansko jesen nenadoma pojavil Apple ter udaril s čipom M1. Zamisel je bila na videz neznansko preprosta: v Cupertinu so povečali svoje sistemske čipe za iphone in jih vtaknili v prenosnike. Rezultat je bil zato toliko bolj neverjeten: navdušujoče zmogljivo elektronsko vezje, na podlagi katerega so Intelu kot procesorskemu partnerju po skoraj 15 letih rekli adijo in se podali na pot lastnih rešitev. A originalni M1 je bil šele dokaz koncepta, ki je pustil odprtih nekaj pomembnih vprašanj. Prednjačita dve: ali je podjetje zmožno zasnovo povečevati v smer zmogljivega in fizično velikega čipa in ali lahko z integrirano grafiko tekmuje z diskretnimi grafičnimi karticami. Najnovejši izvedenki, M1 Pro in Max, na oboje dajeta pritrdilna odgovora!

