Apple Vision Pro – novi zagon

V zadnjih nekaj letih je bil domnevni Applov odgovor na navidezno in obogateno resničnost eden najbolj pričakovanih dogodkov, ki pa je iz leta v leto povzel v prihodnost. Kdor čaka, ta dočaka in Apple je lani končno predstavil svojo prihodnost na tem področju, seveda na samosvoj, vendarle drugačen način, kot je to doslej počela konkurenca.

Za začetek, Apple sovraži, če novemu izdelku rečemo VR- ali AR-očala. Zanje je to prostorski računalnik (spatial computer), s čimer želijo poudariti razlike. Tu se bomo strinjali, da se ne strinjamo – to so očala z navidezno resničnostjo z elementi obogatene resničnosti. Res pa je, da gre za najbrž najboljši poskus doslej, pri katerem ne manjka inovacij.

Zakup člankov