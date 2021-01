Apple, najobetavnejši proizvajalec procesorjev

Apple je lani prekinil petnajstletno sodelovanje z Intelom in z lastnim procesorjem za prenosnike MacBook osupnil svet. Čez noč so v Cupertinu naredili gromozanski korak naprej in tekmece pustili daleč zadaj. Prenosniki s čipom M1 so dejansko varčnejši in hitrejši od vsega (primerljivega), kar smo poznali do zdaj.

Apple je svojo pot začel leta 1976, ko je Steve Wozniak med delom v podjetju HP sestavil osebni računalnik Apple I. Ker pri matičnem podjetju niso prepoznali njegovega potenciala, je Woz nadaljeval delo na lastno pest. S prijateljem, ki ju je družila ljubezen do tehnologije in potegavščin, je ustanovil svoje podjetje ter izdelal računalnik Apple II. Sam pravi, da ga pri tem ni vodila želja po krojenju prihodnosti, temveč je okolici zgolj želel dokazati, kaj se da ustvariti s skromnimi sredstvi in na preprost način. Preprostost je bila od vsega začetka glavno vodilo podjetja, kar je še danes vidno v njihovih izdelkih.

