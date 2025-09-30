Aplikacije za uro Apple Watch

Aplikacija Heart Analyzer je odlična za vse, ki želijo bolj poglobljen vpogled v zdravje srca. Na Apple Watch prikazuje podatke o srčnem utripu skozi ves dan, skupaj z vizualnimi grafi za gibanje, vadbo, kardio aktivnost, kisik v krvi in druge kazalnike. Ponudi tudi podrobno analizo srčnega utripa med vadbo in omogoča prilagoditev gradnikov na uri za hiter dostop do ključnih podatkov.

Ura Apple Watch že sama po sebi ponuja veliko, pravo moč pa odkrije šele, ko jo prilagodimo svojim potrebam. To storimo tudi z dodatnimi aplikacijami, ki jih je na tržnici App Store kar precej, zato je iskanje najboljših lahko precejšen izziv. Nekaj smo jih poiskali mi in med njimi bo, ne glede na to, ali ima najnovejši model ali dostopnejši SE, slehernik našel nekaj zase.

AutoSleep nadgradi privzeto sledenje spanju s samodejnim zaznavanjem časa, ko zaspimo in ko se zbudimo, ter s podrobno jutranjo analizo počitka. Deluje tudi, če ure med spanjem ne nosimo, vendar bo analiza v tem primeru manj natančna. Za tiste, ki želijo boljše razumevanje svojega spanca brez zapletenih postopkov ročnega sledenja, je AutoSleep zanesljivo in preprosto orodje.

Just Press Record ena najboljših aplikacij za beleženje idej, seznamov in sporočil z zapestja. Omogoča namreč preprosto snemanje govora, ki ga prožimo z enim samim dotikom, nakar se posnet narek shrani in sinhronizira z vsemi jabolčnimi napravami, prijavljenimi v isti uporabniški račun.

Tudi z najboljšo steklenico vode je težko ostati hidriran, še posebej ob natrpanem urniku. WaterMinder je aplikacija, ki nas prek ure Apple Watch opomni, ko je od zadnjega kozarca vode minilo preveč časa. S spremljanjem vnosa tekočine neposredno na zapestju, z vnosom vsakega kozarca vode ali druge pijače, nam aplikacija pomaga ohranjati ustrezno raven hidracije. Ob prvem zagonu omogoča sinhronizacijo z Apple Health (ali ročni vnos podatkov), pri čemer upošteva našo starost, težo, višino, stopnjo aktivnosti, podnebje in osebne cilje.

Aplikacija iTranslate Converse spremeni Apple Watch v priročen žepni prevajalnik, ki je idealen za potovanja ali komunikacijo v večjezičnih okoljih. Podpira več kot 40 jezikov in omogoča prevajanje v realnem času, bodisi z ročno izbiro jezikov bodisi s samodejnim zaznavanjem. Presenetljivo dobro deluje tudi v hrupnem okolju, zato je uporaben na letališčih, trgih ali restavracijah. Pogovore lahko shrani in izvozi kot prepis, kar je priročno za kasnejše branje napotkov ali priporočil.