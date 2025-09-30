Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Mobilno
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Oktober 2025

Aplikacije za uro Apple Watch

Ura Apple Watch že sama po sebi ponuja veliko, pravo moč pa odkrije šele, ko jo prilagodimo svojim potrebam. To storimo tudi z dodatnimi aplikacijami, ki jih je na tržnici App Store kar precej, zato je iskanje najboljših lahko precejšen izziv. Nekaj smo jih poiskali mi in med njimi bo, ne glede na to, ali ima najnovejši model ali dostopnejši SE, slehernik našel nekaj zase.

Aplikacija Heart Analyzer je odlična za vse, ki želijo bolj poglobljen vpogled v zdravje srca. Na Apple Watch prikazuje podatke o srčnem utripu skozi ves dan, skupaj z vizualnimi grafi za gibanje, vadbo, kardio aktivnost, kisik v krvi in druge kazalnike. Ponudi tudi podrobno analizo srčnega utripa med vadbo in omogoča prilagoditev gradnikov na uri za hiter dostop do ključnih podatkov.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Mobilno
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Oktober 2025

Ura Apple Watch že sama po sebi ponuja veliko, pravo moč pa odkrije šele, ko jo prilagodimo svojim potrebam. To storimo tudi z dodatnimi aplikacijami, ki jih je na tržnici App Store kar precej, zato je iskanje najboljših lahko precejšen izziv. Nekaj smo jih poiskali mi in med njimi bo, ne glede na to, ali ima najnovejši model ali dostopnejši SE, slehernik našel nekaj zase.

Aplikacija Heart Analyzer je odlična za vse, ki želijo bolj poglobljen vpogled v zdravje srca. Na Apple Watch prikazuje podatke o srčnem utripu skozi ves dan, skupaj z vizualnimi grafi za gibanje, vadbo, kardio aktivnost, kisik v krvi in druge kazalnike. Ponudi tudi podrobno analizo srčnega utripa med vadbo in omogoča prilagoditev gradnikov na uri za hiter dostop do ključnih podatkov.

AutoSleep nadgradi privzeto sledenje spanju s samodejnim zaznavanjem časa, ko zaspimo in ko se zbudimo, ter s podrobno jutranjo analizo počitka. Deluje tudi, če ure med spanjem ne nosimo, vendar bo analiza v tem primeru manj natančna. Za tiste, ki želijo boljše razumevanje svojega spanca brez zapletenih postopkov ročnega sledenja, je AutoSleep zanesljivo in preprosto orodje.

Just Press Record ena najboljših aplikacij za beleženje idej, seznamov in sporočil z zapestja. Omogoča namreč preprosto snemanje govora, ki ga prožimo z enim samim dotikom, nakar se posnet narek shrani in sinhronizira z vsemi jabolčnimi napravami, prijavljenimi v isti uporabniški račun.

Tudi z najboljšo steklenico vode je težko ostati hidriran, še posebej ob natrpanem urniku. WaterMinder je aplikacija, ki nas prek ure Apple Watch opomni, ko je od zadnjega kozarca vode minilo preveč časa. S spremljanjem vnosa tekočine neposredno na zapestju, z vnosom vsakega kozarca vode ali druge pijače, nam aplikacija pomaga ohranjati ustrezno raven hidracije. Ob prvem zagonu omogoča sinhronizacijo z Apple Health (ali ročni vnos podatkov), pri čemer upošteva našo starost, težo, višino, stopnjo aktivnosti, podnebje in osebne cilje.

Aplikacija iTranslate Converse spremeni Apple Watch v priročen žepni prevajalnik, ki je idealen za potovanja ali komunikacijo v večjezičnih okoljih. Podpira več kot 40 jezikov in omogoča prevajanje v realnem času, bodisi z ročno izbiro jezikov bodisi s samodejnim zaznavanjem. Presenetljivo dobro deluje tudi v hrupnem okolju, zato je uporaben na letališčih, trgih ali restavracijah. Pogovore lahko shrani in izvozi kot prepis, kar je priročno za kasnejše branje napotkov ali priporočil.

Najbolj brano

  • <span><span>Umetna inteligenca bo nadomestila Excel</span></span>

    Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

    Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel. 

    novice
    Objavljeno: 29.9.2025 15:00
  • <span><span>Xiaomi 17 z dodatnim zaslonom in veliko baterijo</span></span>

    Xiaomi 17 z dodatnim zaslonom in veliko baterijo

    Xiaomi je na Kitajskem predstavil serijo telefonov Xiaomi 17, ki želi tekmovati za prestol na mobilnem trgu. 

    novice
    Objavljeno: 27.9.2025 13:00
  • Uvodnik - Telefon 'AI'

    Uvodnik - Telefon 'AI'

    Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

    Fokus
    Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025
  • <span><span>Android za PC obstaja</span></span>

    Android za PC obstaja

    Direktor podjetja Qualcomm je navdušen nad zgodnjo različico novega operacijskega sistema.

    novice
    Objavljeno: 24.9.2025 14:00
  • Izšla je nova verzija Windows 11 25H2

    Izšla je nova verzija Windows 11 25H2

    Microsoft je izdal novo različico Windows 11, ki letnemu času ustrezno nosi oznako 25H2. V njej je nekaj popravkov in novosti, revolucionarnega napredka pa niso niti napovedovali. Še najpomembnejša novost je avtomatični zagon WinRE (Windows Recovery Environment), ki se bo povezal z internetom in odpravil napako, ki preprečuje zagon računalnika. Zadregam, kot jo je povzročil CrowdStrikov Falcon z milijoni nedelujočih računalnikov, se bomo v prihodnosti izognili.

    novice
    Objavljeno: 2.10.2025 07:00
  • Microsoft bo v EU še leto dni brezplačno podpiral Windows 10!

    Microsoft bo v EU še leto dni brezplačno podpiral Windows 10!

    Microsoft je po enoletnem strašenju obrnil ploščo in v za evropske uporabnike napovedal še eno leto brezplačne podpore. Zanjo ne bo nobenih pogojev, preprosto se bo možno brezplačno pridružiti programu ESU (Extended Security Updates) in do oktobra 2026 prejemati brezplačne varnostne posodobitve.

    novice
    Objavljeno: 29.9.2025 05:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov