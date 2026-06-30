Aplikacije za Googlov telefon

Najprej poskrbimo za lepo ozadje. Priljubljena zbirka Backdrops ponuja unikatne podobe, med katerimi jih je veliko na voljo povsem brezplačno. Uporabniški vmesnik aplikacije je estetsko dovršen, prijazen in tekoč, brskanje po zbirki je hitro in preprosto, uporabne informacije, kot sta ločljivost zaslona in velikost datoteke, pa so vedno pri roki. Najljubše motive lahko z enim dotikom shranimo v zavihek s priljubljenimi vsebinami.

Ena največjih prednosti Googlovega telefona Pixel je zagotovo njegova čista in lahka programska oprema. Takoj ko napravo vzamemo iz škatle, nas pričaka skrbno izbran nabor osnovnih aplikacij in pripomočkov, brez odvečne navlake, podvojenih storitev ali vprašljivih programov, ki jih pogosto vsiljujejo mobilni operaterji. Končna podoba telefona je tako v celoti prepuščena nam. Sami se odločimo, s katerimi programi bomo napolnili zbirko aplikacij in katera orodja nam bodo dejansko koristila v vsakdanjem življenju. Tu je nekaj priporočil.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Ena največjih prednosti Googlovega telefona Pixel je zagotovo njegova čista in lahka programska oprema. Takoj ko napravo vzamemo iz škatle, nas pričaka skrbno izbran nabor osnovnih aplikacij in pripomočkov, brez odvečne navlake, podvojenih storitev ali vprašljivih programov, ki jih pogosto vsiljujejo mobilni operaterji. Končna podoba telefona je tako v celoti prepuščena nam. Sami se odločimo, s katerimi programi bomo napolnili zbirko aplikacij in katera orodja nam bodo dejansko koristila v vsakdanjem življenju. Tu je nekaj priporočil.

Najprej poskrbimo za lepo ozadje. Priljubljena zbirka Backdrops ponuja unikatne podobe, med katerimi jih je veliko na voljo povsem brezplačno. Uporabniški vmesnik aplikacije je estetsko dovršen, prijazen in tekoč, brskanje po zbirki je hitro in preprosto, uporabne informacije, kot sta ločljivost zaslona in velikost datoteke, pa so vedno pri roki. Najljubše motive lahko z enim dotikom shranimo v zavihek s priljubljenimi vsebinami.

Pametni telefoni so postali nepogrešljiv del vsakdana, vendar se njihova baterija z leti kemično stara in izgublja prvotno moč. Battery Guru omogoča spremljanje hitrosti polnjenja in praznjenja, natančne izračune dolgoročnega zdravja baterije ter temperaturna nihanja, ki najbolj vplivajo na življenjsko dobo naprave. Zelo priročni so tudi nastavljivi opomniki, ki nas pravočasno opozorijo, ko baterija doseže kritično temperaturo ali določen nivo napolnjenosti.

Pixel učinkovito nadomesti dežurni fotoaparat, še posebej, če ga povežemo z Googlovim urejevalnikom fotografij Snapseed, ki ne eksperimentira z naprednimi in včasih nepredvidljivimi funkcijami umetne inteligence, temveč se osredotoča na preverjene osnove, ki jih že leta opravlja brezhibno. Aplikacija ponuja številne filtre za hitro stilsko preobrazbo fotografij, preprosto orodje za obračanje slik v katero koli smer ter bogat nabor nastavitev, s katerimi lahko natančno prilagodimo osvetlitev in tone, obrežemo fotografijo ter dodamo različne vizualne učinke.

Za glasbeni predvajalnik izberemo Pulsar. To je aplikacija, ki jo odlikuje čista filozofija. Za razliko od sodobnih platform Pulsar ne vsiljuje naročniških pretočnih storitev, ne sili v poslušanje spletnih vsebin in nas ne prepušča nepredvidljivim algoritmom. Gre za estetsko dovršeno okolje, ki je v celoti posvečeno izključno naši glasbi.

Če poleg telefona Pixel uporabljamo tudi računalnik z operacijskim sistemom Windows, je Microsoftova aplikacija Link to Windows nujen dodatek. Ko sta napravi povezani, lahko na računalniku nemoteno pregledujemo galerijo fotografij iz telefona, prebiramo in pošiljamo sporočila ter celo sprejemamo in opravljamo klasične telefonske klice.