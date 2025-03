Aplikacije za elektronsko črnilo

Bralniki z Androidom največkrat nadomestijo dežurnega Kindla, zato je prva aplikacija, ki jo namestimo na novo napravo iz e-črnila, Amazon Kindle . Aplikacija ni zgolj preprost pregledovalnik e-knjig, temveč ponuja številne funkcije, kot so spreminjanje pisave in tipografije, zaznamovanje strani, označevanje besedila, sledenje napredku pri branju ter sinhronizacija med napravami. Poleg tega omogoča dostop do obsežne Amazonove knjigarne, na kateri ima slehernik zagotovo nekaj kupljenih naslovov.

Bralniki z zaslonom iz elektronskega papirja ter operacijskim sistemom Android so vedno bolj priljubljeni. Kupce prepričajo različne oblike, prilagodljivost, zmogljivost in seveda možnost nameščanja številnih aplikacij, ki napravo osmislijo za dodatne namene.

Bralniki z Androidom največkrat nadomestijo dežurnega Kindla, zato je prva aplikacija, ki jo namestimo na novo napravo iz e-črnila, Amazon Kindle. Aplikacija ni zgolj preprost pregledovalnik e-knjig, temveč ponuja številne funkcije, kot so spreminjanje pisave in tipografije, zaznamovanje strani, označevanje besedila, sledenje napredku pri branju ter sinhronizacija med napravami. Poleg tega omogoča dostop do obsežne Amazonove knjigarne, na kateri ima slehernik zagotovo nekaj kupljenih naslovov.

Naslednji je na vrsti raziskovalec, ki nam pomaga pri delu z datotekami. Odprtokodni Fossify File Manager je ena boljših izbir, saj ponuja obsežne možnosti prilagajanja barv, kar pomeni, da lahko prilagodimo videz povsem po željah. To pride posebej do izraza na zaslonih iz e-črnila. Poleg tega vključuje tudi privzeto črno-belo temo, ki olajša nastavitev brez večjih prilagoditev. Seveda nudi vse ključne funkcije upravljanja datotek, kot so premikanje, brisanje, preimenovanje in razširjanje arhivov.

Brskanje po spletu je nepogrešljiv del sodobnega življenja, vendar večina sodobnih spletnih brskalnikov ni prilagojena zaslonom iz elektronskega črnila. Pravzaprav bi lahko rekli, da tudi sodobni splet ni zasnovan z mislijo na e-bralnike. Zaradi tekočega prikaza z animacijami in s prehodi, ki se slabo prikazujejo na zaslonih z visoko latenco, je uporaba običajnih brskalnikov na e-bralnikih otežena. EinkBro, edini brskalnik, zasnovan posebej za zaslone z e-črnilom, rešuje težave tako, da preprečuje nepotrebne animacije in prehode. Poleg tega ima minimalističen uporabniški vmesnik s preprostimi črno-belimi ikonami, ki so dobro vidne povsod. Za nameček ponuja premikanje po vsebini z gumbi za glasnost ter možnost izvoza v datoteko EPUB za branje brez povezave. Žal aplikacije v Google Play ni (več), zato je zanjo treba najprej (ročno) namestiti F-Droid.

Za konec sta tu še spremljanje novic z aplikacijo Feedly, ki omogoča prilagoditev prikaza novic zgolj na besedilo ter ponudi bolj osredotočeno in nemoteno bralno izkušnjo, in priljubljena igra skritih predmetov Hidden Folks, ki se v nasprotju z drugimi priljubljenimi naslovi na Androidu ne zanaša na hitro dogajanje ali prikaz gladkih animacij in zato odlično deluje na e-bralnikih.