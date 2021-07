Androidove beležnice

Pametni telefoni so danes opremljeni s številnimi aplikacijami, s katerimi nadomestijo tisoč in eno napravo. Med najpreprostejšimi, a hkrati tudi nujnimi programskimi pripomočki so digitalne beležnice, ki jih uporabljamo za zabavo, pri učenju, v trgovini, službi in še kje. Dobra beležnica je zlata vredna in naslednje zares sijejo.

Pregled digitalnih beležnic na napravah z Googlovim operacijskim sistemom Android začenjamo s priljubljeno izbiro ColorNote, ki izdelovanje zapiskov in seznamov popestri z listki različnih barv, med katerimi lažje ločimo in ki omogočajo lažjo organizacijo zapisanega. Brezplačna aplikacija ima poleg omenjene lastnosti še koledarsko podporo, sledenje opravilom in shranjevanje vsebine lokalno ali v oblak.

Digitalna beležnica je nastala kot delovni pripomoček, zato ne čudi, da ima svojo tudi kralj pisarniških programov Microsoft. OneNote je povezana z drugimi pisarniškimi programi zbirke Office, zna brati elektronsko pošto Outlook in vključiti celice iz Excela. Dela z oblakom, kar pomeni, da lahko začeto zapisano misel z računalnika dokončamo na telefonu. Podpira operacijske sisteme Android, iOS, Windows in macOS. Uporaba beležnice je preprosta, vanjo lahko tipkamo, pišemo, rišemo, skeniramo ali lepimo zanimivosti, na katere smo naleteli med pohajkovanjem po spletu.

Največjo storilnost med digitalnimi beležnicami omogoča Evernote. Ta presega običajne okvire z organizacijskimi in načrtovalnimi sposobnostmi. Poleg navadnih zapiskov sprejme na roko napisano besedilo, fotografije, video posnetke, dokumente PDF in drugo. Je zelo prijazna aplikacija, ki se podobno kot OneNote sinhronizira z različnimi napravami drugačnega porekla. Pripomoček odlikuje sodelovalno delo, ki ga še dodatno nadgradi plačljiva različica v obliki naročnine.

Starosta digitalnih beležnic LectureNotes je bil med prvimi namenskimi orodji za dijake, študente in akademike vreden svojega denarja. Podpiral je digitalno pero in uspešno nadomeščal klasičen zvezek ali mapo. Vse omenjeno dobro počne še danes, izvaža zapiske v obliko PDF, snema zvok in sliko s predavanj, se povezuje z drugimi beležnicami (OneNote, Evernote) in še bi lahko naštevali.

Za konec še beležnica za tiste uporabnike, ki jih obilje zmožnosti prej prestraši, kot privlači. Simplenote je solidna brezplačna digitalna beležnica, ki jo odlikuje preprosto zapisovanje idej, misli, znanja in seznamov. Naprednejše zmožnosti razen organizacije zapiskov z označevanjem in s pripenjanjem bomo pri njej sicer zaman iskali. In včasih je tako tudi prav.