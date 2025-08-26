Androidni kompas

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Aplikacije, ki dostojno nadomestijo klasično pripravo z magnetno iglo za določanje strani neba, so zelo uporabne za pohodnike, navtike in ljubitelje aktivnosti na prostem, kjer povezava GPS ni vedno zanesljiva. Čeprav se v zadnjih desetih letih niso bistveno razvile in še vedno temeljijo na uporabi pospeškomera ter jih je treba občasno kalibrirati ali odstraniti magnetni ovitek, še vedno zanesljivo opravljajo svoje delo in ostajajo preprost, a učinkovit navigacijski pripomoček.

Med najpreprostejšimi aplikacijami, ki nadomestijo klasični kompas, je Digital Compass. Ta združuje kompas in zemljevid ter podpira prikaz zemljepisne širine, dolžine in neposrednih naslovov. Poleg tega ponuja prikaz pravega in magnetnega severa, merilnik jakosti magnetnega polja, merilnik nagiba ter prikaz stanja senzorjev. Pred uporabo je s telefona priporočljivo odstraniti magnetni ovitek in se prepričati, da ima naprava vgrajene magnetne senzorje. V nasprotnem primeru aplikacija ne bo delovala pravilno.

Compass podjetja Fulmine je napredna in odzivna aplikacija brez potrebe po internetni povezavi, namenjena popotnikom, pohodnikom in ljubiteljem narave. Ponuja informacije o smeri, razdalji in nadmorski višini cilja, poleg tega pa omogoča obvestila v statusni vrstici za hiter dostop tudi med uporabo drugih aplikacij. Aplikacija ima privlačen uporabniški vmesnik, prilagodljive teme in funkcije, ki skrbijo za zasebnost. Plačljiva različica prinaša dodatne možnosti prilagajanja ter prikaz magnetne in prave smeri, magnetnega polja, lokacije, naslova in funkcijo Course scale, s katero lahko označimo svojo pot in se enostavno vrnemo na izhodišče.

Eden lepših programskih kompasov je Compass Steel 3D. Med ključnimi funkcijami so prikaz časa sončnega vzhoda in zahoda, podpora za pravo in magnetno severno smer, indikator smeri sonca, čas luninega vzhoda in zahoda ter indikator smeri lune.

KWT Digital Compass ponuja natančne informacije o smeri, koordinatah, nadmorski višini in še več. Prikazuje tudi kot nagiba, jakost magnetnega polja, stanje senzorjev in druge uporabne podatke. Za natančne informacije je priporočljiva redna kalibracija kompasa.

Compass & Altimeter je preprosta, a zmogljiva aplikacija, ki ponuja vse osnovne funkcije kompasa in vključuje tudi podatke o vzhodu in zahodu sonca ter prikaz geografske širine in dolžine. Aplikacija podpira tudi EGM96 za geoidne reference in koordinatni sistem UTM. Na voljo je popolnoma brezplačno, brez oglasov ali nepotrebnih dovoljenj.