Mobilno
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor November 2025

Androidni intervali

Intervalna aktivnost povečuje vzdržljivost, izboljšuje zdravje srca in ožilja ter učinkoviteje porablja kalorije kot enakomerno intenzivne vadbe. Ni čudnega, da je intervalna vadba vedno priljubljena, od treningov HIIT do japonske hoje. Pri izvedbi nam pomagajo aplikacije, ki strukturirajo izbrano aktivnost in nam omogočijo, da se popolnoma osredotočimo na gibanje, ne pa na štetje sekund.

Aplikacija Seconds je med uporabniki znana po svojem preglednem vmesniku in prilagodljivosti, kar jo uvršča med najbolj priljubljene intervalne časovnike za vadbo. Omogoča enostavno ustvarjanje intervalov, dodajanje ogrevanja in ohlajanja ter celo povezavo s predvajalnim seznamom. Nastavitve vadb so intuitivne in hitre, glasbena integracija pa poskrbi, da tempo vadbe sledi ritmu izbrane glasbe.

Tabata Timer je aplikacija, namenjena predvsem vadbam HIIT in tabata. Ponuja bogate možnosti prilagajanja in jasne vizualne oznake, zaradi katerih se med vadbo lažje orientiramo. Namenjena je vsem, ki prisegajo na visoko intenzivne intervalne treninge, saj omogoča natančno nastavitev tako aktivnosti kot počitka. Slabost njene osredotočenosti je manjša uporabnost pri drugih vrstah vadbe, saj ni tako vsestranska. Brezplačna različica vsebuje oglase, kar lahko nekoliko moti vadbeni tok. Poleg tega je vmesnik precej bogat z možnostmi, zato je učna krivulja precej strma.

Gymboss je znana blagovna znamka štoparic, ki jo uporablja veliko trenerjev. Poleg fizičnih naprav ponuja tudi brezplačno aplikacijo za telefone, ki je marsikomu celo ljubša od dejanske štoparice, saj ponuja več funkcij. Aplikacija vključuje že vnaprej nastavljene intervale, hkrati pa omogoča tudi popolno prilagoditev lastnih. Ena najbolj uporabnih funkcij je ta, da lahko časovnik nastavimo, nato pa zapustimo aplikacijo, poslušamo glasbo ali celo zaklenemo telefon, a kljub temu še vedno slišimo alarm.

Jefit je predvsem aplikacija za ljubitelje vadbe z utežmi, a ponuja tudi možnost ustvarjanja prilagojenih intervalov, kar jo naredi uporabno tudi za tiste, ki vadbo za moč kombinirajo s kardio treningi.

Vadbeni protokol, ki so ga raziskovalci pod vodstvom Hirošija Noseja z Univerze Šinšu na Japonskem objavili leta 2007, dokazuje, da lahko tudi hoja – če jo izvajamo na pravi način – pomembno vpliva na telesno pripravljenost. Protokol je preprost in ne zahteva posebnega ogrevanja, zato ga lahko začnemo izvajati takoj. Tri minute hodimo z običajnim tempom, nato tri minute hodimo hitro, skoraj do meje teka. To zaporedje ponavljamo vsaj 30 minut. Za beleženje časovnih intervalov je najbolje uporabiti namensko aplikacijo Japanese Walking.

