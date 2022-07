Androidni bobnar

Bobnarji so najboljši prijatelji glasbenikov. Vsaj tako pravi šaljivi rek, ki predpostavlja, da so tolkala med lažjimi glasbili, kar se učenja tiče. Seveda v resnici ni tako in pravo mojstrovanje zahteva veliko časa ter trdo delo. Začetke si olajšamo z naslednjimi aplikacijami za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.

Največja in najboljša spletna platforma za bobnarje se imenuje Drumeo. Kot se za velikana svojega področja spodobi, ima Drumeo odlično aplikacijo za telefone, s katero je učenje mogoče vsepovsod. Sistem učenja Edge je namenjen tako začetnikom kot znalcem in vsebuje natančno določene urnike, vadbene pripomočke in čez tisoč pesmi. Pomoč v živo uporabnikom nudijo že uveljavljeni svetovni mojstri bobnanja. Ker se mobilna različica platforme brezšivno sinhronizira s spletno, lahko posamezne lekcije začnemo s telefonom ter jih kasneje dokončamo na računalniku. Naročnina ni mačji kašelj, saj znaša 30 evrov mesečno, a če smo resni v želji po znanju igranja bobnov, boljše ponudbe ne bomo našli.

Uglaševanje glasbil ni nikoli preveč zabavno, a ni ga hujšega od razglašenih bobnov. Da bo opravilo znosnejše in bodo bobni lepše slišati, poskrbi aplikacija Drumtune PRO. Uglaševanje se lahko osredotoči na zvok udarca na sredino ali na pravilno napenjanje opne ob robovih. Uporabniški vmesnik je sodoben, učinkovit, preprost in podpira shranjevanje priljubljenih nastavitev.

Brez notnega črtovja tudi pri igranju bobnov ne gre, zato je naslednji pripomoček v vrsti aplikacija Drum Sheet Reading. Gre za brezplačno programsko orodje, ki ga priporočajo celo profesionalni učitelji. Poleg golega branja not program nudi vrsto učnih ur, vaj in izobraževalnih kvizov. Če nas oglasi motijo in želimo podpreti razvijalce, nam je na voljo par evrov vredna profesionalna različica programa.

Ker so bobni draga stvar, zahtevajo veliko prostora in zelo potrpežljive sosede, lahko prve korake v ritmu storimo z mobilnim emulatorjem tolkal. Digitalni bobni Real Drum omogočajo, da preizkusimo različne postavitve bobnov ter komplete znanih bobnarjev in zadostuje, da popraskamo tisto prvo srbenje, ki ga začutimo ob želji po vihtenju bobnarskih palčk.

Ko digitalni bobni niso več dovolj, si omislimo elektronske ali celo prave. Alternativa tej poti so ritem mašine, s katerimi programiramo ritmične vzorce in si sekvence pripravimo vnaprej. Te so odlično orodje za učenje ritma. Preizkusimo jih lahko z eno od aplikacij, ki programsko posnemajo njihovo delovanje. Na tržnici Play je ogromno plačljivih različic priljubljenih ritem naprav, medtem ko so brezimne običajno na voljo brezplačno. Takšna je Drum Machine.