Android: Beleženje rezultatov

Klasično beleženje rezultatov na športnem dnevu, za namizno igro ali pri stavah v lokalni pivnici poteka s pisalom in papirjem v roki. Če ju nimamo ali pa bi radi ohranili planet čim bolj zelen, lahko to storimo s pametnim telefonom. Ta je vedno pri roki in kot že mnogokrat doslej izvrstno odigra ponujeno vlogo.

Med bolj raznovrstne primerke programskih pripomočkov za beleženje najrazličnejših rezultatov sodi aplikacija Score Counter – Count anything. Šaljivi razvijalci vsak listek z rezultati opremijo z imenom zanimive živali, na primer s kratkorepim grmičarskim kengurujem Quokko, in v vsakem trenutku poskrbijo za osvežen vrstni red udeležencev igre. Če ta zahteva obratno štetje rezultatov, na primer pri golfu, program najviše uvrsti igralca z najslabšim rezultatom. Igralcem namiznih iger je namenjena virtualna kocka, ki lahko ima do 100 strani.

