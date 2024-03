Analitika več kot le podpira človeško inteligenco

Večja jasnost vpogledov v podatke ter odprava napak (in ovir) so izboljšali upravljanje podatkov, kar vodi v hitrejše sprejemanje odločitev in povečuje produktivnost zaposlenih. Naložbe v podatkovno analitiko se podjetjem lahko bliskovito hitro povrnejo.

Ustvarjanje, zbiranje, obdelava in celo shranjevanje podatkov so danes ključnega pomena za vsako podjetje. Podatki namreč vsebujejo številne skrite informacije, ki »čakajo«, da jih raziščeta (vsaj) dva – najprej podatkovni znanstvenik, za njim pa še poslovni uporabnik s poznavanjem posameznega področja, na katero se podatki nanašajo. Analiza podatkov je pomembna naloga, ki že odloča o uspehu sodobnih podjetij. Prav zato ta vedno več denarja vlagajo v rešitve s področja podatkovne analitike. Koliko denarja pravzaprav? Velikost svetovnega trga rešitev za obdelavo množičnih podatkov in poslovne analitike je bila leta 2020 ocenjena na skoraj 200 milijard evrov, leta 2030 pa naj bi podjetja za te rešitve porabila že okoli 650 milijard evrov. Eksponentna rast kaže na vse večje priznavanje pomena podatkovne analitike pri pridobivanju konkurenčne prednosti v poslu.

