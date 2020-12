AMD Ryzen 5000 – rdeča prevlada

Pet let po tem, ko so se podjetju AMD že vidno majala tla pod nogami, se neutrudni procesorski velikan z linijo Ryzen 5000 vrača tja, kjer je bil nazadnje pred desetletjem in pol: na prestol centralnih procesorjev.

Se kdo še spominja leta 2005? Kdor je želel takrat sestaviti spodoben domači računalnik, je posegel po procesorjih AMD Athlon 64, kajti Intelovi konkurenčni Pentiumi 4 so nemarno goltali elektriko in se greli kot hudič. Toda iz nasprotne strani je sledila šolska lekcija v dolgoročnem načrtovanju: z letom 2006 so v Intelu najprej poslali Pentiume na smetišče zgodovine in startali z družino procesorjev Core, leto zatem so uvedli še strategijo »tik tak«, po kateri so izmenično v eni generaciji zamenjali čipovno arhitekturo, v drugi pa proizvodni proces. S to doktrino so AMD dobesedno povozili in ga pahnili v temne čase, kjer je dolgo moral pobirati drobtine, ki so padle z Intelove obložene mize.

