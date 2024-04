Alternativi pomočniki

S prihodom pisarniških pomočnikov Copilot in Gemini se spontano poraja vprašanje, ali so to najboljše možnosti za uporabo generativne umetne inteligence v pisarniških programih, kot je Microsoftova ali Googlova pisarna. Kajti poti, ki vodijo k ustvarjanju, popravljanju ali analizi vsebin, pripravljenih z generativno umetno inteligenco, je več in vsak dan pravzaprav srečujemo nova orodja ali izboljšave obstoječih, ki hitro, a običajno bistveno spreminjajo mejo tega, kar je mogoče in uporabno.

Prva med alternativami je pravzaprav vsem znana storitev ChatGPT. Zlasti ko gre za generiranje besedil, ki jih nato uporabimo v Wordu ali Docsih, je ChatGPT kompetentna, ta hip morda celo najboljša možnost ustvarjanja novih vsebin. Jezikovni model je tu najbolj dovršen, sploh pa že v tem trenutku podpira slovenščino, kar bo za mnoge odločilni dejavnik. Kogar zanima samo generiranje besedil iz javne zbirke znanja, ta hip še vedno dobi največ s ChatGPT.

