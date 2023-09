Ali je Zahod res v zatonu?

Že vsaj od druge svetovne vojne naprej žimo v svetu, ki ga obvladuje »Zahod« oziroma ZDA, če smo bolj natančni. Politično in tudi tehnološko.

Če verjamemo kitajskim in ruskim medijem, bosta vzpon Kitajske in domnevna svetovna nepriljubljenost Zahoda ravnokar podrla enopolnost, v kateri živimo. Politično in tudi tehnološko. V prvo se ne bi vtikal, zadnja pa bo z nami še dolgo.

Povod za ta zapis sta dve tehnološki novici, ki sta mi v zadnjih tednih ostali v malih možganih – kitajski Huawei je predstavil telefon Mate 60 Pro, ki zmore tudi povezovanje s 5G, in kitajski električni avtomobili so/bodo menda preplavili EU.

Del svetovnega spleta, predvsem tisti, ki bere Kitajski naklonjene tehnološke portale, je bil navdušen. »Huawei, katerega telefonski posel je zaradi ameriških sankcij zunaj Kitajske bolj ali manj odmrl, je rešen! Kitajska se je rešila ameriških spon in razvila lastno tehnologijo izdelave tehnološko dovršenih čipov! Sankcije so se ZDA vrnile kot bumerang, saj je Kitajska zaradi njih postala tehnološko neodvisna!« Nič od tega ne drži.

Res je, da ima Huawei v svojem programu po dolgem času spet telefon s procesorjem, ki ga je razvil sam (oz. njihov oddelek Hisilicon). Kot kaže, ga je fizično izdelalo kitajsko podjetje SMIC in ne tajvanski TSMC, ki je nekoč izdeloval procesorje Kirin, pa so mu to Američani prepovedali. Toda Kirin 9000s, ki končno res vsebuje tudi modem 5G (spomnimo se, da je 5G z nami že kar nekaj let), je še vedno narejen v tehnologiji 7 nm, medtem ko TSMC in Samsung že leta izdelujeta čipe 5 nm. Novopredstavljeni iPhone 15 Pro pa že ima procesor narejen v tehnologiji 3 nm. SMIC namreč nima ustreznih naprav s tehnologijo UEV (Extreme ultraviolet lithography), ki jih v svetu izdeluje le nizozemsko podjetje ASMC, osnovne raziskave zanjo pa so v 90. letih financirali – ameriški davkoplačevalci. SMIC je torej le nekoliko nadgradil (ameriško) tehnologijo, ki jo že ima, pa še pri tem jih bodo ZDA, kot kaže, kaznovale. Tudi SMIC bi namreč moral za prodajo česarkoli Huaweiju za dovoljenje vprašati – ZDA. Vsaj tako menijo nekateri ameriški senatorji, ki zdaj zahtevajo popolno prepoved prodaje česarkoli ameriškega tako Huaweiju kot SMIC. Kajti, naj spomnim – sankcije za zdaj niso popolne, Huawei, denimo, v svoje prenosnike vgrajuje ameriške procesorje Intel in nanje namešča ameriške Windows, čeprav na telefone ameriških aplikacij in servisov Google ne sme. Da sploh ne omenjam, da ima Huawei/Hisilicon še vedno dovoljenje za uporabo arhitekture ARM, ki tudi nekako sodi pod ZDA.

In drugi primer »navdušenja« nad Kitajsko – ravno v zaključevanju tokratne teme številke smo lahko prebrali, da je Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, povedala, da imajo kitajski električni avtomobili (BYD, Nio in Xpeng) že 8-odstotni tržni delež, do leta 2025 naj bi imeli 15-odstotnega. Kitajci torej zmagujejo! Ne, zapisano ne pomeni, da so kitajski avtomobili tehnološko naprednejši, le cenejši so, za okoli 20 odstotkov. In Ursula je najavila formalno preiskavo subvencij, ki so jih deležni kitajski avtomobili na evropskem tržišču, saj se proti nizkocenovni konkurenci države sveta že od nekdaj borijo – s carinami. Spomnimo se, da smo se dolga leta na enak način borili proti japonskim in korejskim avtomobilom in tako se bomo menda tudi proti kitajskim. Tehnološko najnaprednejši pa so spet – Američani, s Teslo. In Nemci, s Volkswagnom.

Res pa je, seveda, da tudi Američanom ne gre vedno vse kot po maslu. Ravno te dni je namreč prišlo na dan, da bo toliko oglaševana tovarna čipov podjetja TSMC v Arizoni prav lahko polomija. Gradnja namreč zamuja, odprtje pa še bolj, saj Tajvanci v Ameriki enostavno ne najdejo dovolj tehnološko izobražene delovne sile, lastnih zaposlenih pa jim iz Tajvana ne dovolijo pripeljati, saj temu nasprotujejo ameriški sindikati.

Je tak ustroj sveta, kjer imamo tehnološkega hegemona, pravičen in pravilen? Za večino sveta najverjetneje ne, za tiste, ki smo hote ali nehote pod njegovim okriljem, pa je … udoben. Vsekakor bi bilo za nas slabše, če bi se nekoč svet obrnil in bi nam tehnološko vladali Kitajci in Rusi. Za zdaj v tej smeri še ne kaže ne glede na to, kaj nam imajo o tem povedati (para)kitajski tehnološki portali in Russia Today.