Algoritem za posluh

Čeprav imamo ustrezna matematična orodja že vsaj dve stoletji, sta najprej razvoj računalniških kapacitet in kasneje še pametno utelešenje algoritma šele pred 25 leti bistveno znižala letvico za vstop med pevce. Od leta 1997 lahko sorazmerno enostavno popravimo vokale in tudi instrumente, ki pojejo ali igrajo mimo tonov. Tehnologija, ki so jo ob izidu skrivali, kasneje pa je burila duhove, je že zdavnaj postala nepogrešljiva sestavina glasbenega ustvarjanja.

Davnega leta 1998 je Lenny Kravitz navduševal s pesmijo Fly Away, ki je bila njegov največji dotedanji uspeh. Na Billboardovi lestvici Hot 100 je tistega leta končala na 12. mestu, naslednje leto je Kravitzu prinesla grammyja za najboljši rokovski izdelek. A glasbeni sladokusci so ob predvajanju zastrigli z ušesi. V Kravitzevem glasu je prizvok kovinskosti, medtem ko je vse tone popolnoma zadel. Isti efekt, le da še bolj ekstremno, opazimo v Believe, ki ga je leta izvajala Cher. Njen glas ji skorajda ni več podoben.

