Aktivna televizija v snežnem metežu

Activision Blizzard je velikan v svetu videoiger. Zanj je Microsoft pripravljen plačati vrtoglavih 69 milijard ameriških dolarjev, a se mu posel izmika. Prevzem igričarske legende vzbuja skrb zaradi monopola na trgu. Da bi si odgovorili, zakaj je podjetje Activision Blizzard tako pomembno, se bomo vrnili na začetek.

V 70. letih prejšnjega stoletja je živel mlad in ambiciozen programer po imenu David Crane. Bil je del skupine nadarjenih posameznikov, ki so delali za Atari, velikana v takrat naraščajoči industriji videoiger. David je bil vizionar, ki je rad razmišljal zunaj okvirov. Veliko ur je preživel za svojim računalnikom, raziskoval in ustvarjal nove mehanike iger. Kljub temu je bil nezadovoljen, saj se je v delovnem okolju počutil omejenega. Na začetku leta 1979 je vodstvo podjetja Atari programerjem poslalo seznam najbolj prodajanih iger v preteklem letu, da bi lažje določili smernice za razvoj novih naslovov. Crane je opazil, da so igre v blagajno podjetja prinesle 20 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko jih je sam v žep pospravil le 20.000. Od 35 programerjev je večino najbolj prodajanih iger razvila četverica, poleg njega so bili najbolj plodni še Larry Kaplan, Alan Miller in Bob Whitehead.

