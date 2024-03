Ah, ti sloni

Ko sem pred leti na teh straneh digitalno preobrazbo podjetij primerjal z učenjem letenja slonov, so me ljudje na IT-konferencah ustavljali in mi pripisovali bujno domišljijo. Nekaj let pozneje smo še vedno na istem. Drži, ne capljamo na mestu, številna podjetja so se premaknila (malo) naprej, a vendarle težko trdimo, da v družbi in poslu občutimo strašen napredek na račun digitalizacije. Pravzaprav bi si upal zapisati, da se je še najbolj popravilo (digitalno) poslovanje z državo, bolj kot s podjetji, kar je samo po sebi zgovoren podatek.

Januarja sem prejel e-poštno sporočilo, v katerem me naročnik poziva, naj za vsako postavko računa od zdaj naprej izstavim ločen račun. Seveda sem zastrigel z ušesi in se lotil dopisovanja, saj sem želel stvari, ki vodi v očitno neučinkovitost in nazadovanje, priti do dna. Pa so me podučili, da imajo nov (Microsoftov!) računovodski program in nov proces dela, ki to zahteva. Na mojo pikro pripombo, da to težko razumem, če ravno ne knjižijo stvari v Beležnici (beri: programu Notepad), se je hitro in odločno odzvala glavna računovodkinja, da tako pač mora biti in tako tudi bo. Sloni, vam povem, če jim kaj ni všeč, pomendrajo vse pred seboj.

Zakup člankov