Acer TravelMate P2

Acerjeva linija TravelMate predstavlja enostavne in cenovno ugodne poslovne prenosnike. Preizkusili smo model P2 s 15,6-palčnim zaslonom, pri katerem posebej poudarjajo cenovno učinkovitost in uporabo okolju prijaznih materialov. Približno petino plastike, uporabljene pri ohišju, je namreč reciklirane.

To plastično ohišje je prvi in pravzaprav edini očiten varčevalni ukrep. Prenosnik je iz trde hrapave plastike, ki deluje staromodno in nič kaj prestižno. Sicer je dovolj kompaktne in kakovostne izdelave, pohvali pa se tudi z vojaškim standardom MIL-STD-810G. Trda plastika res daje občutek, da bo »preživel« tudi padec na tla, zaradi hrapave površine pa se prstni odtisi praktično ne poznajo. Pri tem je izjema sledilna ploščica, kjer pa so odtisi zelo vidni. Tečaja zaslona sta dovolj trdna, odpremo ga lahko vse do 180 stopinj. Ohišje je tudi dovolj kompaktno in lahko.

Zakup člankov