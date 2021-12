Acer Swift 3x

Acerjev prenosnik Swift 3X je namenjen uporabnikom, ki si želijo solidno tanek prenosnik, ki naj bo vseeno dovolj zmogljiv in z dovolj velikim zaslonom. Gre za eleganten, 14-palčni prenosnik med nižjim in srednjim cenovnim razredom.

Ohišje je iz aluminija, a je njegova kakovost bolj povprečna – opazimo nekaj plastike, denimo med tipkovnico in zaslonom ter tudi okoli zaslona. Ima pa razmeroma tanke robove zaslona, hkrati je dovolj tanek in lahek. Tudi trdnost samega ohišja je dovolj dobra, torej ni opaziti pretiranega zvijanja ali škripanja. Všeč nam je bil svetlo modri plastični rob z napisom Swift, ki olepša sicer enostavno in elegantno srebrno-zlato ohišje.

Zakup člankov