Acer Swift 1 SF114-32

Acerjeva serija Swift 1 ponuja cenovno ugodne prenosnike s tankim, lahkim aluminijastim ohišjem. Tokrat smo preizkusili model SF114-32 v srebrno sivi barvi. Ohišje je zelo kakovostno in v celoti kovinsko, kompaktnih mer (v debelino meri 1,5 centimetra) in razmeroma majhne teže (1,3 kg). Tudi roba na levi in desni strani 14-palčnega zaslona je dovolj malo. Oblikovanje je lično, a zadržano, prenosnik deluje elegantno in se na hitro primerja tudi s poslovnimi modeli.

Zakup člankov