Acer Spin 5

Acerjev prenosnik Spin 5 sodi v skupino dvoživk, prenosnikov, ki so lahko hkrati tablice, torej lahko zaslon zavihtimo in poklopimo na nasprotno stran tipkovnice. Po naših izkušnjah ti bolje delujejo v vlogi klasičnega prenosnika kot tablice, ima pa Acerjev Spin 5 pri tem prednost v obliki dodanega pisala. To seveda podpirajo bolj ali manj vsi tovrstni hibridni prenosniki, a redki tako pisalo dodajo že pri nakupu prenosnika – v tem primeru je pisalo pospravljeno na desni strani ohišja.

Prenosniki te vrste so običajno med manjšimi in to velja tudi za model Spin. Zaslon velikosti 13,5 palca ima vgrajen v tanko, aluminijasto ohišje z razmeroma ozkimi robovi okoli zaslona. Temno sivo ohišje je kovinsko in dovolj kakovostno, tudi teža je dovolj majhna. Tečaji zaslona bi lahko bili malenkost trši, saj med premikanjem prenosnika zaslon pogosto ne obdrži svojega položaja.

