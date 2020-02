3D-tiskanje v praksi

Izboljšave tehnologije 3D-tiskalnikov, vključno z višjo kakovostjo delov, natančnostjo izdelave in s ponovljivostjo operacij pa tudi širitvijo nabora razpoložljivih materialov skrbijo, da 3D-tiskanje nezaustavljivo prodira na vedno nova področja.

Potrošnja za 3D-tiskanje, torej izdelki in storitve, naj bi po ocenah poročila Wohlers Report letos dosegla skoraj 16 milijard ameriških dolarjev, do leta 2024 pa naj bi se več kot podvojila. Industrija 3D-tiskanja je torej v polnem zagonu in s pridom izkorišča tudi napredek na drugih tehnoloških področjih. Ponudniki rešitev 3D-tiskanja že uporabljajo strojno učenje za povečan nadzor nad postopki tiskanja, rezultat pa je bistveno boljša splošna učinkovitost opreme (OEE). 3D-tiskanje dokazuje, da zanj skorajda ni meja – avtomobilska industrija, protetika, nega zob in modeliranje človeških organov pa tudi natisnjeni čevlji, pasovi, nakit in očala po meri. Po zaslugi 3D-tiska vedno več potrošniških izdelkov postaja vse bolj personaliziranih in boljših.

