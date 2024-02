3D-tiskanje se ne ustavlja

Se vam zdi 3D-tiskanje izdelkov znanstvena fantastika? Pa ni (več). Težko bi v panogi industrije našli bolj dinamično in pestro področje, kjer so spremembe (na bolje) edina stalnica.

Po podatkih podjetja Precedence Research je bila industrija 3D-tiskanja lani »težka« skoraj 20 milijard ameriških dolarjev. Podjetja in uporabniki po svetu vsako leto kupijo več milijonov 3D-tiskalnikov. To področje naj bi v naslednjem desetletju v povprečju vsako leto zraslo skoraj za petino (napoved 18,9 odstotka CAGR), torej se bo leta 2032 v tej panogi obrnilo že okoli 100 milijard dolarjev. S 3D-tiskanjem očitno ni šale, saj ga je industrija vzela za svojega, zato smo vsako leto priče novemu valu inovacij in tehnoloških prebojev. Nič drugače ne bo letos.

