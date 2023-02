3D-tiskanje prihaja na prvi (proizvodni) tir

Kaj vse je mogoče narediti s 3D-tiskalniki, ne sodi več v teorijo, temveč postaja praksa. In to proizvodna praksa! Drži, še pred nekaj leti smo opisovali potencialne prednosti aditivne proizvodnje, veliko je bilo ugibanj o prihodnjem razvoju. Razpravljali smo o tem, ali obstaja finančni ali tehnološki razlog za prehod s tradicionalnih, z velikoserijskih procesov v proizvodnji na dodajalne procese. Praksa je pokazala, da je treba s 3D-tiskanjem vedno bolj računati – celo v množični proizvodnji, butična je namreč že osvojena. Dokazljivi prihranki časa pri načrtovanju in v sami proizvodnji skupaj z večjo učinkovitostjo izdelkov vodijo do hitro naraščajočega števila primerov uporabe, zaradi česar je 3D-tiskanje marsikje že postalo glavna proizvodna tehnologija. Aditivna proizvodnja je dobila zagon, prihodnost 3D-tiskanja je svetla.

Številne panoge – vključno z zdravstvom, letalstvom in gradbeništvom – doživljajo preobrazbe na ključnih področjih svojega poslovanja. Mnoge je mogoče pripisati prav razširjeni digitalni infrastrukturi, razvoju materialov in dozorevanju dobavne verige ter večji stabilnosti tehnologij aditivne proizvodnje. V letalski in »vesoljski« industriji izdelava notranjih delov letal, kot so kanali, zračniki in sistemi za pretok zraka, s 3D-tiskalniki oblikovalcem omogoča zmanjšanje teže, zmanjšanje števila sestavnih delov v sklopih in prilagajanje tesnim notranjim površinam kabine. Poleg tega 3D-tiskanje omogoča svobodo oblikovanja, ki je nujna za eksperimentiranje z učinkovitejšimi oblikami sestavnih delov z manjšim številom mogočih točk okvare, kar v temperaturno občutljivih okoljih nikakor ni zanemarljivo. Nekaj kilometrov nad Zemljo napake in okvare pač niso zaželene. Če pa jih zaznamo, jih velja nemudoma odpraviti.

