3D-tiskanje premika meje mogočega

3D-tiskanje je prihodnost. Bomo kdaj dočakali 3D-tiskalnik v vsakem domu? Malo verjetno, a dejstvo je, da smo že na točki, ko je 3D-tiskanje strateškega pomena za številna, predvsem proizvodna podjetja.

3D-tiskanje, ki ga poslovna in predvsem proizvodna okolja naslavljajo kar kot aditivno oziroma dodajalno proizvodnjo, iz leta v leto dosega nove razsežnosti. Ta je v zadnjih treh desetletjih postala pomemben del proizvodnega okolja. Sprva predvsem za namene prototipiranja, zadnja leta pa tudi butične proizvodnje. A njeni cilji so še višji: dokazati se kot tehnologija, primerna za serijsko oziroma množično proizvodnjo. Njena vsestranskost in prilagodljivost vsekakor prinašata veliko dodane vrednosti podjetjem, zato ni pričakovati, da bo tudi v prihodnje izolirana od običajnih proizvodnih procesov. Ovire se počasi odstranjujejo in oba svetova se začenjata združevati, kar bo imelo zanimive posledice.

