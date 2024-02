3D-tiskanje in polena

Kakšna polena neki? No, ne dobesedno »polena pod noge«, temveč izzivi, ki jih bo na poti do uveljavitve v proizvodnji morala premagati tehnologija 3D-tiskanja. Industrija 3D-tiskanja se danes sooča s štirimi glavnimi izzivi: z napravami, materiali, s ponovljivostjo in z naknadno obdelavo natisnjenih izdelkov. Podjetja morajo preučiti, katera je najboljša tehnologija za posamezno aplikacijo 3D-tiskanja. Univerzalne rešitve ni, zato je veliko preizkušanja in ugibanja. Po podatkih analitikov pri Statisti so najbolj priljubljene tehnologije 3D-tiskanja modeliranje s taljenim nanosom (FDM), proizvodnja s taljenimi vlakni (FF) in selektivno lasersko sintranje (SLS), vendar imajo tudi stereolitografija (SLA) in druge rešitve, kakršna je PµSL za mikro 3D-tiskanje, velike prednosti, če podjetje za 3D-tiskane izdelke išče točno določene lastnosti.

