3D-tiskalniki za vsako nalogo

3D-tiskalniki so v zadnjem desetletju prehodili dolgo pot. Ogledali smo si, kaj vse je mogoče dobiti na trgu.

Raba 3D-tiskalnikov že dolgo ni omejena več zgolj na industrijo, saj ta predstavlja le še okoli tretjino naročil pri proizvajalcih teh naprav. S tem, ko je sredi preteklega desetletja tehnologija postala dostopnejša, smo 3D-tiskalnike začeli videvati tudi v oblikovalskih studiih, manjših pisarnah in seveda med domačimi uporabniki (kot neke vrste hobi). Razvoj gre nezadržno naprej in v različne smeri. Zmogljivosti tiskalnikov naraščajo, z njimi pa tudi sposobnost tiska vse večjih izdelkov. Močno je napredovala tudi programska oprema, ki uporabnikom še olajša pripravo modelov za tiskanje. Najcenejši 3D-tiskalniki stanejo okoli 200 evrov, medtem ko najdražji brez sramu dosegajo šestmestne številke. Oglejmo si, kateri so nekateri najboljši predstavniki v posameznih segmentih.

