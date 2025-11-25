1,5 mm ali 1.000 mAh?

Za primerjavo: običajen vrhunski telefon danes meri v debelino med 7 in 9 mm, Edgeev najbližji sorodnik Galaxy S25+ pa 7,3 mm. Razlika je torej le 1,5 mm, vendar je ta milimeter in pol opazen že na daleč. To sta očitno ugotovila tako Samsung kot Apple, katerega podoben »tanjši« model iPhone Air smo preizkusili v prejšnjem Monitorju.

Samsungov novi Galaxy S25 Edge zlahka pritegne pozornost. Ne zaradi strojne opreme ali kamere, temveč zaradi enega podatka: njegova debelina znaša le 5,8 mm.

Tankost je nova Samsungova obsesija – letos so namreč predstavili tudi tanka preklopna telefona (Z Fold 7 in Flip 7), kar nakazuje, da so razvili tehnologijo izdelave občutno tanjših baterij oziroma ohišij. Očitno je ta pristop zdaj prenesen tudi v vrhunsko linijo Galaxy S25. Za občutek, kam gre trend: Fold 7 je v razprti obliki debel le 4,2 mm – torej bi bil Edge lahko še tanjši, toda Samsung se je bržkone zbal za dolgoživost baterije.

Elegantnost namesto zmogljivosti?

S25 Edge je zasnovan kot naprava, ki naj bi bila po videzu in občutku v rokah nekaj posebnega – tanka, lahka, »seksi«. Delno mu to uspe: 163 gramov ni rekordno malo, je pa manj od 190 gramov, kolikor tehta Galaxy S25+, telefon, ki mu je v Samsungovem taboru najbliže. A številke na tehtnici na koncu ne presenetijo tako močno kot podatki o bateriji. Največji del prostornine vsakega telefona danes zaseda baterija, zato manjši volumen pomeni manj celic ali tanjše, rezultat pa je pričakovan: baterija S25 Edge zmore 3.900 mAh, medtem ko ima S25+ 4.900 mAh. To je 20 odstotkov razlike, ki jo bo marsikdo občutil. Odvisno od profila uporabnika bo S25 Edge brez polnjenja morda zdržal do večera ali pa tudi ne.

Žrtev tankosti je tudi kamera. Objektivi z optičnim zumom so pač debeli, drugače ne gre, zato S25 Edge optičnega zuma sploh nima. Sicer ponuja do 10-kratni »brezizgubni« zum, a ta temelji na visoki ločljivosti glavnega tipala z 200 MP, ne pa na optiki. Rešitve, ki jih omogoča programska obdelava slike, so danes impresivne, vendar pri stabilnosti, dosegu in kakovosti fotografij v slabši svetlobi optike ne morejo povsem nadomestiti.

Ostalo … na nivoju

Če pustimo oblikovne odločitve ob strani, je S25 Edge tehnično vrhunski telefon. Poganja ga Snapdragon Elite, najhitrejši procesor ta hip, ki se pri daljših obremenitvah (igre 3D) sicer segreva, kar pomeni, da lahko hitrost precej upade, vendar je to pri vrhunskih telefonih običajno. Vgrajenih ima 12 GB pomnilnika, zaslon pa je izvrsten AMOLED z osveževanjem 120 Hz. Omenimo še vodoodpornost, brezžično polnjenje, bralnik prstnih odtisov pod zaslonom in še kaj. S stališča uporabniške izkušnje torej nič ne manjka. Delovanje je hitro, zaslon odličen, sistem stabilen. To smo pričakovali in dobili, tako kot pri drugih modelih znotraj Samsungove vrhunske linije Galaxy S.

Kupci Edgea bodo morali tehtati med slogom in praktičnostjo, torej baterijo in kamero. Kam pes taco moli, morda dobro nakazuje prodaja Applovega iPhona Air, ki ni najboljša, pri Monitorju pa nismo povsem prepričani, kako se bo obrnilo pri Samsungu. Prijeten občutek v roki je dobrodošel, tanek telefon je vsekakor lep kos tehnologije – toda če zaradi tega že sredi popoldneva iščemo polnilnik, bomo na to hitro pozabili. Podobno velja za kamero, ki bo za povprečnega uporabnika povsem dovolj (še posebej, če gre za poslovneža), a je daleč od najboljših rezultatov, ki jih danes ponujajo telefoni z zmogljivim optičnim zumom.

Če vam tankost pomeni bistveno več od vzdržljivosti in fotografskih zmogljivosti, je S25 Edge zanimiva izbira. Za vse druge pa bo S25+ ali kateri drug nekoliko debelejši model verjetno boljša izbira oziroma razumnejša odločitev.

Kot kaže, so podobnega mnenja tudi kupci po svetu, saj se Edge prodaja slabo (menda 5× slabše od modela S25+), enako kot tudi tanki iPhone Air, zato njunih naslednikov naslednje leto bržkone ne bo. Uporabniki imamo raje baterijo kot »tankost«.

Samsung Galaxy S25 Edge

tanek vrhunski telefon

Kdo: Samsung.com

Cena: Okoli 700 EUR.

Za: Tanek in oblikovno prijeten telefon. Hitro delovanje, odličen zaslon AMOLED.

Proti: Zaradi tankosti trpita dolgoživost baterije in fotografski del.